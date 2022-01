Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cachorra morreu após receber uma descarga elétrica ao encostar em um poste no Parque Monteiro Lobato, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com o site local aRede, o animal da raça Golden Retriever passeava com a tutora na terça-feira (11) quando se aproximou e encostou em um poste metálico usado para sustentar os refletores.

Meg, como era chamada a cachorrinha, chegou a ser levada para uma clínica veterinária, mas não resistiu e morreu no local.

Em nota, a Prefeitura de Ponta Grossa confirmou o curto-circuito na rede de iluminação que causou a morte do animal. Veja:

“A Prefeitura de Ponta Grossa esclarece que, devido a um curto-circuito na rede de iluminação do parque Monteiro Lobato, um dos postes acabou sendo energizado, vitimando um cachorro que estava no local. A Prefeitura lamenta a fatalidade, sendo este o primeiro registro de situação desse tipo em áreas públicas. Tão logo o Município teve conhecimento do ocorrido, foram feitos os devidos reparos, com a verificação das condições de segurança em todo o posteamento e proximidades”.