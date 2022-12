Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Isabel Angélica, uma aposentada de 84 anos de Taipu, no interior do Rio Grande do Norte, tomou um susto, e um baita prejuízo, com seu cachorro Oscar. No último sábado (26), o doguinho rascou sete notas de R$100, totalizando R$700, de sua dona. O neto de dona Isabel filmou a cena.

O vídeo mostra a idosa recolhendo os pedaços das cédulas e contando o que tinha acontecido. Ela havia guardado as notas em uma touca e saído de casa, mas quando voltou, viu que Oscar tinha pego o dinheiro para brincar e rasgou tudo. As informações são do jornal O Tempo.

“Quando percebi, o cachorro já estava debaixo da mesa, com os pedaços. Quase que a gente não conseguia reunir as notas. Guardei os pedaços, um neto meu filmou a cena e o negócio tomou essa proporção” contou a Idosa.

Ela e o neto começaram a juntar os pedaços das notas para tentar recuperá-las. Eles conseguiram restaurar seis das sete cédulas, já que pelo menos metade delas estava preservada. Uma das cédulas foi enviada para o Banco Central para avaliar a possibilidade de recuperação.