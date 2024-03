O fim de semana será marcado pelo calor e chuvas rápidas no Paraná. Segundo o Clima Tempo, o cenário começa nesta terça-feira (26) e segue até o domingo (31). Veja a previsão para o feriado de Páscoa.

Os dias começam com temperaturas amenas, mas a presença do sol faz com que os termômetros fiquem elevados, o que segundo os especialistas do instituto, é uma característica do outono.

Além disso, há risco de chuvas rápidas e isoladas para Curitiba e também para os municípios do norte do estado, mas sem risco de temporal.

Na quarta-feira (27), a tendência é que o tempo fique bem aberto para todas as regiões do Paraná, mas uma infiltração marítima provoca chuva rápida na região metropolitana, no litoral e na divisa com o estado de São Paulo.

Em Curitiba, o dia começa com mínimas em torno dos 16ºC; já as máximas alcançam os 25ºC. No litoral e no interior, as temperaturas se aproximam dos 30ºC. Em Foz do Iguaçu, a temperatura chegará a 34ºC, permanecendo assim até o domingo de Páscoa.

Previsão do tempo para a Páscoa no Paraná

O ClimaTempo prevê chuva forte para a sexta-feira (29), especialmente para os municípios da região sul. Para o fim de semana de Páscoa, as temperaturas estão altas em todas as áreas. O calor traz risco de chuva rápida.

No sábado, há risco de chuva moderada para a capital e também para o litoral paranaense. O domingo (31) deve ter chuvas isoladas na maioria das regiões.