Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito Neto Haggi, o vice-prefeito João Luiz Del Col, secretários e diretores municipais, e Cynthia Mafra Ribeiro da Agência do Trabalhador, receberam na sexta-feira, 27 de maio, os coordenadores estaduais do Programa “Paraná Cidadão”, Wagner Luís Alves e Paulo Henrique Motta Vieira, responsável por levar diversas ações de cidadania aos munícipes paranaenses, através da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná.

Na oportunidade o município de Cambara confirmou a adesão ao Programa “Paraná em Ação”, que oferece ações de cidadania gratuitas em um mesmo espaço, facilitando a vida principalmente das pessoas que têm dificuldades para se deslocar aos órgãos públicos, entre os quais, serviços de defesa de direitos e inclusão social da população paranaense (Lei 16.583/2010), e que articula ações, estabelece parcerias com órgãos e entidades municipais, estaduais, federais e sociedade civil, para cumprimento dos seguintes objetivos: Realizar palestras, debates, feiras e outros eventos, denominados Paraná Cidadão, de forma a incentivar a participação de setores organizados da sociedade nas questões públicas governamentais. “Graças à nossa adesão ao Programa, vamos atender as necessidades da comunidade, por meio de políticas públicas nas áreas da Justiça, Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos, Segurança, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Infraestrutura, Energia Elétrica, Saneamento, Habitação, Social, Cultura, Esporte e Lazer. Durante 3 dias, uma Feira de Serviços estará atendendo a nossa população, e acreditamos que os resultados serão muito bons”, afirma o prefeito Neto Haggi.

SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS: Trabalho, Documentação, Tarifa social de água e luz, Orientação jurídica, Direitos humanos, Defesa do consumidor, Assistência social, Saúde, Educação, Segurança, Trânsito, Habitação, Inclusão digital, Nota Paraná, Cultura e lazer.