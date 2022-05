Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, morreu na noite deste sábado (28), após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, no interior de Minas Gerais. O músico ficou preso entre as ferragens e a equipe de socorro confirmou o óbito ainda no local. Já a esposa de Piettro e o filho, de apenas seis anos, chegaram a ser encaminhados para hospitais, mas também não resistiram.

Morre cantor Piettro Dias

O acidente aconteceu por volta das 21h30 deste sábado (28), entre os municípios de Frutal e Planura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Piettro Dias conduzia o carro da família quando atingiu uma carreta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o veículo do músico ficou completamente destruído.

A esposa de Piettro Dias, Taiane Silva, de 30 anos, chegou a ser resgatada em estado gravíssimo, mas também não resistiu, assim como pequeno João Pedro.