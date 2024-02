Mesmo com o aumento exponencial de turistas no Litoral do Paraná neste verão, o Carnaval não teve mortes por afogamento nas praias. Os dados compreendem os cinco dias de folia, de sábado (10) a quarta-feira (14).

A redução vem mesmo com um aumento dos afogamentos, que subiram de 3 para 7 este ano (+ 133%). A maioria dos afogamentos ocorreram em locais de entreposto (onde não há guarda-vidas) ou em piscinas (2 casos).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o número de salvamentos em geral no Carnaval (dificuldades de sair da água ou afogamento) aumentou em 560% (de 15 para 99). O número de crianças localizadas após se perderem dos responsáveis subiu 950% (de 8 para 84).

Não foram registrados incidentes com águas-vivas ou outros animais aquáticos.

Os bombeiros acreditam que o aumento do número de turistas no litoral se deve a alguns fatores: turismo voltando aos padrões pré-pandemia, calor excessivo, melhoria da infraestrutura no litoral e atividades de lazer e shows nas praias. Diante disso, a corporação comemorou não haver mortes por afogamento.