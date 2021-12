Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quase 90 mil famílias paranaenses que se encontram em situação de vulnerabilidade social começam a receber os R$80 do Cartão Comida Boa para a compra de itens de necessidades básicas. Os cartões já estão carregados com o recurso e começaram a ser entregues aos 399 municípios. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pelo secretário de Justiça, Família e Trabalho Ney Leprevost.

“Esta semana chegam a todas as cidades do Paraná quase 90 mil unidades do Cartão Comida Boa. É um programa de socorro, de R$ 80 para que as famílias possam comprar alimentos. Nós da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e do Governo do Estado não estamos medindo esforços para que estes recursos cheguem o quanto antes para as famílias que mais precisam”, explicou o secretário Ney Leprevost.

O programa, do Governo do Estado, prevê o repasse de R$ 80 por mês para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza (com renda familiar per capita de até R$ 200) e que não estejam beneficiadas com o Auxílio Brasil.

Importante destacar que não haverá saque do benefício, e sim a utilização direta em estabelecimentos credenciados. Para saber os locais, se você tem direito ao benefício e outras dúvidas, basta clicar no link http://www.justica.pr.gov.br/ComidaBoa. É proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e fumígeros (cigarro). Caberá às prefeituras fazer a distribuição dos Cartões Comida Boa. A orientação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho é que sejam distribuídos através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), mas os municípios têm autonomia de definir os locais de entrega e informá-los à população.

Objetivo

O principal objetivo deste programa é contribuir para a erradicação da pobreza, garantia da segurança alimentar e a redução da desigualdade social no Estado.

“A pandemia da Covid-19, infelizmente além de vidas, levou a esperança de muitas famílias. Muitas pessoas ficaram em dificuldade para ter alimento em casa. O Cartão Comida Boa chega para socorrer as famílias em extrema pobreza, para garantir o alimento na mesa de casa”, completa Leprevost.

Famílias em situação de vulnerabilidade social de todos os 399 municípios do Paraná que estiverem cadastradas e atendam aos requisitos do programa serão contempladas. A coordenação e o cadastro das famílias são feitos pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, que utiliza a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. Esse é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda para a seleção de beneficiários e a integração dessas pessoas a programas sociais.

A cada 90 dias será gerada uma nova lista de beneficiários, onde serão verificados se a família atende aos critérios de habilitação. Quem continuar atendendo aos critérios permanecerá com a recarga mensal do cartão. Ao mesmo tempo em que aqueles que não estiverem mais enquadrados no programa terão o cartão cancelado.

O Cartão Comida Boa foi criado de forma emergencial pelo governo Ratinho Jr durante a pandemia de Covid-19 e o valor pago, em 2020, era de R$ 50. Recentemente, o governo aumentou o repasse para R$ 80 e tornou o Cartão Comida Boa passa a ser permanente dentro do Programa Paraná Solidário que ainda engloba tarifas sociais de água e luz, além do valor do aluguel social para moradores de áreas que estão sendo requalificadas nos municípios.