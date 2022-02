Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No mês que marcou avanço dos casos causados pela variante ômicron no estado, número de óbitos foi o segundo maior da série histórica, desde 2003, e mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram mais de 77%

O aumento de casos de Covid-19 causados pela variante ômicron e seus diferentes reflexos no organismo humano pode ser uma das explicações para o segundo maior número de óbitos registrados pelos Cartórios de Registro Civil paranaenses em janeiro de 2022, com aumento de mais de 77% nos falecimentos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), em comparação ao mesmo mês de 2021.

Em janeiro de 2022 foram registrados 7.451 óbitos no estado, enquanto em janeiro de 2021 houveram 7.782 mortes, um recuo de 4,2% no total de falecimentos. Já na comparação com 2020, o Paraná registrou um aumento de 28% em relação a janeiro daquele ano, que totalizou 6.063 óbitos, ainda antes do início da pandemia no país. Já as mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) passaram de 27 em janeiro de 2021 para 48 neste ano. Em 2020, antes da pandemia, foram cinco mortes pela doença.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil , base de dados administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/BR), abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos 7.658 cartórios de registro civil do país — presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros -, e cruzados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que utilizam como base os dados dos próprios cartórios brasileiros.

Outro dado observado pelos números de óbitos registrados pelos cartórios paranaenses está relacionado ao crescimento de mortes por doenças do coração em janeiro deste ano na comparação com o primeiro mês do ano passado: AVC (29%), Causas Cardiovasculares Inespecíficas (17%) e Infarto (3%). Também registraram crescimento as mortes por Pneumonia (47%) e Septicemia (13%). Já os óbitos por Covid-19 tiveram redução de 65% no período.