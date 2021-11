Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A rede varejista Casas Bahia inaugurou hoje (23) sua loja em Santo Antônio da Platina/PR. Localizada na Rua 24 de maio, em frente à praça da Igreja Matriz, a loja é a primeira da rede no Norte Pioneiro.

A cerimônia de inauguração foi animada pelo palhaço Espigão e teve também a presença do prefeito José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, do vice-prefeito Chico da Aramon, da vereadora Mirian Montanheiro e de secretários da administração municipal.

De acordo com o gerente regional de operação, Edivaldo Santos, a escolha da cidade foi estratégica para atender a demanda da região. “Muitos administradores imaginavam que a rede não se instalava em cidades com menos de 50 mil habitantes, mas vimos em Santo Antônio da Platina a oportunidade de atender os clientes fora do eixo do interior de São Paulo e grandes centros do Paraná, além de aqui encontramos grande apoio público e oportunidades”, explicou.

Mais de 30 empregos foram gerados direta e indiretamente pela rede na sua instalação na cidade. O prefeito professor Zezão agradeceu aos gerentes e funcionários da loja. “Nós agradecemos pelos platinenses contratados e damos boas vindas às novas pessoas que irão se estabelecer na cidade. Tenho certeza que a Casas Bahia acertou em vir para Santo Antônio da Platina e com certeza obterá muito sucesso aqui”, disse o prefeito.

A inauguração de hoje integra um plano de expansão da rede que terá a implantação de 19 novas lojas da Casas Bahia em todo o sul do país. No Paraná são quatro novas unidades, incluindo a de Santo Antônio da Platina.