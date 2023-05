Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Castelo de José Rico, da dupla Milionário & José Rico, que morreu em 3 de março de 2015, aos 68 anos, será levado a leilão para pagamento de dívidas trabalhistas. O imóvel está avaliado em R$ 3,2 milhões e tem mais de 100 quartos.

A mansão chama a atenção de quem passa às margens da Rodovia Anhanguera (SP- 330), em Limeira, no interior de São Paulo. Ela ficou conhecida como “Castelo do José Rico”, por conta do projeto arquitetônico, em referência a esse tipo de construção. O cantor chegou a externar em vida que desejava transformar o local em um recanto familiar. Também queria construir um estúdio no imóvel.

Na ação movida na Justiça por um músico que trabalhou com a dupla entre 2009 e 2015, ele afirma que trabalhava em 19 shows por mês e, posteriormente, 12 apresentações mensais, e realizava quatro apresentações em TV por ano. Entre outras alegações, o funcionário afirma que não teve contrato de trabalho registrado em carteira; não recebia descanso semanal remunerado (DSR), horas extras, adicional noturno e de insalubridade; acumulava funções; e que sofreu danos morais.

O castelo está abandonado e a última notícia, no início deste ano, era de que seria transformado em um hotel temático. Havia ainda a expectativa de que abrigasse um museu, que mostraria a trajetória da dupla Milionário e José Rico.