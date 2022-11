Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Ribeirão Claro recebeu na quarta-feira, 16, uma equipe de Curitiba composta por 6 veterinários e 4 auxiliares para realizar a castração gratuita de 150 animais. A ação faz parte do Programa do Governo do Paraná CastraPet que visa oferecer a esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas) para famílias inseridas em programas sociais devidamente comprovados. Ao todo, serão castrados 35 gatos fêmeas, 35 gatos machos, 40 cães fêmeas e 40 cães machos.

“É uma ação extremamente importante para o controle populacional, diminuindo as chances de abandono de animais. Agradecemos ao Governo do Estado por esse benefício”, disse o prefeito, João Carlos Bonato.