Uma câmera de segurança registrou o momento em que um cavalo quebrou as portas de vidro de uma clínica odontológica na manhã do último domingo (4), em São Luís do Piauí, no Piauí.

As imagens viralizaram nas redes sociais com o “ataque” inusitado do animal no estabelecimento.

Através do vídeo é possível ver o momento que o cavalo parece encarar o próprio reflexo no espelho. Na sequência, encosta o focinho no vidro, se vira e começa a dar diversos coices no vidro.

Com a força do animal, o reboco da parede cai e a porta de vidro se estilhaça no chão. Após a façanha, o animal vai embora tranquilamente, sem entrar no consultório.

Segundo a dona do local, o prejuízo ficou em R$ 3 mil. O dono do animal foi informado sobre o ocorrido mas informou que não tem condições de pagar o conserto.

Veja o momento em que o cavalo quebra a porta do consultório:

https://www.instagram.com/reel/C3AZNSZOApZ/?igsh=MWtuYzlvZnpnMjl3Zw==