A missão da cearense Francisca Flávia Ferreira, de 45 anos, é muito nobre. Ela resgata e cuida de idosos que viviam em situação de vulnerabilidade. Muitos deles, Flávia tirou das ruas doentes, passando fome, sem auto-estima nem perspectiva.

A cuidadora alugou uma casa há pouco mais de 1 ano e batizou o local com um nome bem próprio: “Lar Cuidar Mais”. Flávia cuida ainda de garantir assistência médica, acompanhamento psicológico, alimentação saudável com muito amor e carinho.

Os resgates são feitos pelas ruas de Fortaleza, capital cearense, e hoje a Flávia mantém os idosos apenas com doações. “É um dia após o outro, mas eu não desisti, pois a minha missão é maior”, disse Flávia, ao Só Notícia Boa.

Ajuda que virou missão

A Flávia conta que ideia de começar o projeto surgiu depois que ela precisou ajudar um idoso que estava sem lar e necessitava de um local para viver.

“Com o valor que ele recebia e o estado [de saúde] que ele se encontrava, não havia lar nenhum que o recebia”, lembra a cuidadora.

Flávia lembra que a situação a deixou muito comovida na época. “Era um idoso que morava só, tinha sofrido espancamento porque assaltaram ele”.

O episódio aconteceu há quase 2 anos, exatamente o tempo de atividade da casa, que fica no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE).

Ela abraçou a causa e pediu ajuda para amigos, porque sentia que precisava fazer algo por essas pessoas.

“Com muita dificuldade, eu abri a casa. Pedia ajuda a um e a outro. Pedia uma cama, pedia um colchão, panela”, lembra.

Acolhendo idosos em situação de rua

Além de receber os idosos que chegam lá por conta própria, a Flávia também retirou da rua alguns que viviam em situação de vulnerabilidade.

O primeiro que chegou até o lar foi o Seu Genivaldo, que vivia nas ruas de Fortaleza há mais de 10 anos.

“Ele vivia em situação de abandono, bem crítica. Hoje ele se encontra no lar e dar pra ver, é bem nítida a melhora dele. Está um idoso bem cuidado”, conta Flávia.

O segundo foi o Seu Teófilo, que chegou com um câncer de pele. O idoso possuía um ferimento na pele e, como não tinha como comprar curativo, usava folhas de planta para cobrir o local.

“É um idoso totalmente carente. Você olha para os olhinhos dele e vê carência de amor. Isso é muito gratificante. É muito lindo esse retorno dele. Até um copo d’água ele agradece”, conta Flávia emocionada.

O Seu Jurandir foi o terceiro idoso em situação de rua que a Flávia recolheu. Era, de acordo com a cuidadora, o que estava em uma situação mais crítica.

Ele não anda, é deficiente visual e tinha diversos problemas por viver em vulnerabilidade. Agora Jurandir tem casa, alimento e muito amor no novo lar.

Não vou desistir”

Atualmente Flávia cuida de 34 idosos, incluindo os que chegaram ao local porque desejavam um lar com mais amor e cuidado. Alguns ajudam a manter a casa com o pouco que ganham.

A casa é alugada pela cuidadora a R$ 2.000 por mês, o valor do aluguel, custeado voluntariamente por alguns idosos que recebem aposentadoria – que é de apenas 1 salário mínimo – além das doações que a Flávia recebe.

Para a alimentação, Flávia conta com a solidariedade da comunidade e com o apoio que recebe de alguns grupos, como o da Cristina Silva, que mantém o projeto Semeando Amor. “Os idosos precisam de muito carinho e atenção, eles são muito especiais”, disse Cristina.

Para Flávia, toda ajuda é bem-vinda. Constrangida, ela admite que passa por algumas dificuldades para manter a casa, mas garante que não falta nenhuma alimentação ou assistência de saúde para os idosos.

“Eu vou me virando como consigo. Peço a um e a outro e vou ganhando ajuda, mas eu prometi que eles [os idosos], nunca mais voltariam para as ruas”, disse.

O Só Notícia Boa acredita no amor, nas missões nobres e, principalmente, na solidariedade do brasileiro! Por isso, vamos juntos mudar um pouco a realidade desses vovô e vovós do Lar Cuidar Mais?

Doe pelo PIX cuidar-mais@sovaquinhaboa.com.br ou por cartão de crédito e boleto pelo link da campanha clicando aqui.

Com apenas R$ 1 já conseguimos mudar um pouco essa história!

Vale lembrar que toda ajuda é importante. Compartilhe também com amigos e familiares! Vamos mudar o final dessa história e levar mais esperança para esses idosos que já sofreram tanto!