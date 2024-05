Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (22). Imagens registradas por moradores mostram a quantidade impressionante de pedras de gelo. Durante a chuva, ventos de mais de 70 km/h atingiram a região.

“Meu Deus do céu! Eu nunca vi isso cara. Vai demolir tudo. Cara, que horror!”, diz um morador enquanto grava a chuva.

O fenômeno atingiu o Bairro Laranjal e o Bairro Areal, ambos em Pelotas. Pouco antes da chuva começar, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuva intensa e ventos fortes.

Para esta quinta-feira (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou sobre a previsão de temporais. Municípios das áreas Sudoeste , Centro, Sudeste, Metropolitana de Porto Alegre, Centro, Noroeste devem ser os afetados pelo alerta laranja de tempestade.

As recentes chuvas podem provocar o aumento no nível de rios e arroios, em especial o Canal de São Gonçalo, que banha a cidade de Pelotas e já se encontra em nível acima da cota de inundação. As cidades de São Lourenço do Sul, Pelotas, Arambaré, Rio Grande e São José do Norte estão em estado de alerta.

Chuva de granizo em Pelotas; assista

Enchentes Rio Grande do Sul: número de mortes

O número de mortes em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 162, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil estadual no fim da tarde desta quarta-feira (22). O levantamento aponta ainda que 75 pessoas continuam desaparecidas no estado e 806 ficaram feridas.

Mais de 581 mil pessoas estão desalojadas e 68.345 estão em abrigos espalhados pelo estado. Dos 497 municípios gaúchos, 467 sofreram algum tipo de impacto causado pelas chuvas. São mais de 2,342 milhões de pessoas afetadas pela tragédia climática, a maior já registrada na história do estado.