Nas últimas 24 horas, choveu 91 mm em Guaratuba, no Litoral do Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O alto volume de chuvas causou alagamentos em diversos pontos e a cidade está em alerta para mais transtornos nesta terça-feira (23), devido a previsão de mais temporais.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Guaratuba, o órgão realiza regularmente o trabalho de limpeza nos canais de macro e micro drenagem, mas o volume de chuva enfrentado é muito grande. “Só no sábado foram 107 mm, ontem 93mm. Estamos falando de aproximadamente 250mm em 3 dias”, informou a prefeitura.

Com as chuvas do final de semana, uma cratera se abriu na Avenida José Nicolau Abagge. A prefeitura informou, no entanto, que não consegue fazer o reparo no local devido às condições climáticas e que aguarda a vistoria dos bombeiros para autorizar o início das obras.

A Prefeitura também informou que não há registro de desabrigados até a manhã desta terça-feira, mas que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estão mobilizados caso seja necessário retirar as famílias de suas casas de barco. Além disso, um gabinete de crise foi criado com representantes destes órgãos, além da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Obras, para monitorar a situação.

O ginásio de esportes localizado na Rua José Nicolau Abagge, 1284, no bairro Cohapar, já está preparado para receber eventuais desabrigados.

Veja como estão as ruas de Guaratuba:

https://www.instagram.com/reel/C2c8eFROxJr/?igsh=NHpseDk1ZDlvbjRn