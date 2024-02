A chuva segue atingindo o Paraná no início desta semana, em todas as regiões do estado. As temperaturas devem subir ao longo do dia em alguns municípios nesta segunda-feira (19), conforme o ClimaTempo.

Segundo o instituto, a chuva segue mal distribuída ao longo desta segunda. Municípios do oeste paranaense como Cascavel e Matelândia amanheceram sob chuva, mas até o final da manhã ela deve perder a intensidade.

Nas regiões noroeste, oeste e sudoeste, as temperaturas devem subir durante o dia e bater próximas dos 30ºC. Já em Curitiba, o clima fica mais ameno e as máximas não devem passar dos 26ºC nesta segunda. Há chance de chuva até o final da manhã.

Tempestade Tropical

De acordo com o ClimaTempo, a tempestade tropical não tem influência para o estado do Paraná em relação à chuva. Essa chuva é associada a outros sistemas meteorológicos e o fenômeno deve atuar apenas em alto mar.

A tempestade tropical se formou na costa Sul do Brasil durante a madrugada desta segunda-feira (19). O fenômeno é o estágio anterior a de um furacão.