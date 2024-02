O Paraná está em alerta amarelo para risco de perigo devido à chuvas intensas até às 21h desta quarta-feira (21). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia e começou às 12h. Parte do estado e também de Santa Catarina podem ser afetados pelos temporais.

De acordo com o Inmet, a previsão é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Ainda, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Paraná, as regiões em alerta amarelo são: Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Centro Oriental e Norte Central. Em Santa Catarina, podem ser afetados o Norte Catarinense e o Vale do Itajaí.

A previsão de chuva no Paraná continua nesta quinta-feira (22), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). “Do Litoral até os Campos Gerais e no Norte Pioneiro, o tempo fica instável e com ocorrência de chuva a qualquer momento do dia, porém no período da tarde que a convecção se torna mais severa”, informou o instituto. “Nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste amanhece com predomínio de sol e chove de forma irregular no período da tarde”.