Uma estátua representando Jesus Cristo foi instalada na entrada de Farol, município do noroeste do Paraná.

A imagem do Cristo Redentor está no mirante do lago do Parque das Flores, que fica na entrada da cidade, no acesso pela BR-272.

De acordo com a prefeitura, a estátua tem oito metros de altura e foi colocada em uma base de dois metros. A passarela de acesso ao atrativo tem 100 metros de extensão.

O Cristo deve fomentar o turismo religioso. “A imagem de Jesus Cristo é uma verdadeira bênção de Deus à comunidade de Farol, aos visitantes e a todos que transitam pela BR-272”, disse nas redes o prefeito Oclecio Meneses.

As obras no local, no valor de R$ 1 milhão, estão sendo executadas pelo próprio município e o entorno também deve ser revitalizado.