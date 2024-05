Francisco Beltrão, cidade localizada no sudoeste do Paraná, registrou um volume de chuva de mais de 190 milímetros na última sexta-feira (3), segundo o boletim divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Paraná segue com alerta vermelho e laranja neste sábado (4) (Foto: Inmet)

O acumulado de chuva no município chegou aos 191 milímetros e foi o maior registrado no estado durante todo o dia.

Veja a lista das cidades mais afetadas pela chuva:

Francisco Beltrão 191 mm Candói 177.4 mm Cruzeiro do Iguaçu 158.4 mm Capanema 154.8 mm Planalto 134.6 mm Toledo 125.8 mm São Miguel do Iguaçu 111.6 mm

Regiões do Paraná seguem em alerta vermelho para chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para fortes chuvas no Paraná, que deve durar até o final da tarde deste sábado (4). Além disso, as temperaturas devem passar dos 30ºC em algumas regiões.

O Simepar também alerta para o risco de pancadas de chuva entre as regiões oeste e sudoeste. São previstas também descargas elétricas nos municípios.