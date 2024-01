O Paraná deve ter nesta terça-feira (9) mais um dia marcado pelas altas temperaturas, com chance de quebra de recorde de calor em algumas regiões. Nesta segunda-feira (8), várias cidades registraram as maiores temperaturas deste verão.

Conforme marcação oficial, em Curitiba, os termômetros se aproximaram do recorde histórico – que é de 35,9°C – com 35,4°C. Já em cidades do interior, o calorão foi ainda maior com as temperaturas próximas dos 40°C. Em Loanda fez 39,8°C, em Capanema 39,7°C e em Cerro Azul 39,1°C.

Para esta terça, o calorão segue em todo estado e tem chance de novos recordes, entretanto, com risco de pancadas de chuva. veja as máximas previstas segundo dados do ClimaTempo: