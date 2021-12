Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A tão esperada volta a normalidade parece ser uma realidade em pelo menos cinco cidades do Paraná. Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que foi divulgado nesta quinta-feira (2), os cinco municípios não registram mortes pela Covid-19 há pelo menos 200 dias. Os dados mostram ainda que, em 113 cidades, os serviços de saúde não computam óbitos há pelo menos 100 dias.

Segundo o levantamento, as cinco cidades que não registram mortes há mais de 200 dias são Pinhal de São Bento (241), Jardim Olinda (216), Paulo Frontin (211), Uniflor (209) e Nova América da Colina (208). Vale destacar, porém, que quatro das cidades mencionadas possuem menos de 3 mil habitantes. Apenas Paulo Frontin tem uma população estimada em 6.913 pessoas.

Entre as cidades que não registram mortes há mais de 100 dias, quatro ficam localizadas na região metropolitana de Curitiba: Rio Negro (131), Doutor Ulysses (115),Tunas do Paraná (113) e Rio Branco do Sul (105).

Se considerado apenas o mês de novembro, 287 municípios não registraram óbitos pela doença.

Queda nas mortes do Paraná

Segundo o levantamento, 344 mortes ocorreram em novembro no Paraná em decorrência da Covid-19. O número é 94,6% menor do que os registros de março deste ano, quando 6.453 paranaenses morreram após contraírem a doença.

A redução também pode ser observada no número de casos confirmados. Em novembro, 12.154 exames detectaram a presença do vírus Sars-CoV-2 no Estado, 93,7% abaixo dos dados de seis meses atrás, quando 195.165 testes foram positivados em maio.

“Não há dúvidas de que essas reduções estão diretamente ligadas com a vacinação. O Paraná tem feito seu papel neste enfrentamento levando a vacina até o braço das pessoas e contamos com a colaboração da população para que continuem se vacinando e mantendo os cuidados”, disse o secretário Beto Preto.