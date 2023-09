Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) realiza um novo Processo Seletivo, destinado a contratação de profissionais de diferentes áreas, em regime CLT.

De acordo com o edital, esta Seleção busca preencher cinco vagas e formar cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades:

Nível fundamental: Serviços Gerais (1);

Nível médio: Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Auxiliar de Enfermagem (1);

Nível superior: Advogado (1).

Aos profissionais efetivados, o salário ofertado varia de R$ 1.653,01 a R$ 4.346,00, referente a jornada de trabalho de 20 ou 44 horas semanais para o exercício das funções estipuladas.

Como participar

Os interessados devem se inscrever no período de 21 de agosto até 14 de setembro de 2023, exclusivamente via internet, no site do Instituto Unifil, mediante o pagamento de R$ 50,00 a R$ 120,00 de taxa de participação, de acordo com o nível de escolaridade.

Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção no valor da taxa até 25 de agosto de 2023.

Etapas de classificação

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em três etapas, sendo a primeira delas: prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro de 2023. Já para os cargos de nível superior, será realizada análise de títulos.

Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, informática básica, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Vigência

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração.

EDITAL (CLIQUE AQUI)