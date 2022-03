Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado irá assinar oficialmente na próxima sexta-feira, 18, a liberação de R$ 2.509.831,44 (dois milhões, quinhentos e nove mil. Oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) para a construção da Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Para o Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento é um investimento importante que irá suprir um atendimento que já é referência em todo o Norte Pioneiro que é o curso de Fisioterapia. “Quero agradecer ao Governador Ratinho Junior e ao Secretario Estadual de Saúde Beto Preto pela importante liberação de recursos que irá ser fundamental para a construção dessa obra”, comenta Marcelo Nascimento.