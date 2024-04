Uma cobra foi flagrada em um corredor de uma universidade particular de Londrina, no norte do Paraná.

Em nota, a universidade confirmou o ocorrido. “Foi identificada uma cobra de pequeno porte, não peçonhenta, e todas as providências foram tomadas, respeitando as regras ambientais”, disse.

Além disso, a instituição explicou que o caso se deve à região que estão localizados e que há “protocolos abertos para roçagem dos terrenos privados ao redor do campus”.

A produção da RICtv entrou em contato com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) da cidade no dia 1º de março para tratar do caso. A empresa respondeu, na época, que solicitariam à responsável pela roçagem, no dia seguinte, para que o serviço fosse realizado em até 15 dias, o que não aconteceu.

Apesar disso, a CMTU afirmou que há uma notificação em andamento. “Os prazos serão respeitados devido à lei. Caso o prazo se acabe, sem a roçagem executada haverá multa com o serviço feito pela terceirizada contratada pela CMTU. Pois trata-se de um terreno particular. É preciso destacar que o prazo ocorre a partir do aviso de recebimento feito pelos correios”, justificou.

O biólogo Fernando Felipe alertou que a proximidade com a mata sem o devido cuidado pode influenciar no aparecimento de animais como a cobra: “a mata é onde os animais vivem. Então, com a urbanização desse locais, os animais ficaram afunilados, não têm mais para onde correr”.

