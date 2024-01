O Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina, com uma trajetória de aproximadamente 80 anos de ensino, anuncia a abertura de matrículas para o primeiro ano do Ensino Médio no período noturno.

A iniciativa atende especificamente aos trabalhadores, proporcionando a eles a oportunidade de continuar os estudos num horário mais flexível e assim poder frequentar a escola durante o dia.

Essa oportunidade é um modo de conciliar as atividades de trabalho e de se investir na formação acadêmica”, destaca a diretora do Colégio Rio Branco, Sônia Justino, que em seguida fez questão de revelar o seu apreço “pelo período noturno” como uma norma de acolhimento dos “alunos que trabalham durante o dia”.

Sônia Justino pede apoio para que essa oportunidade educacional chegue às pessoas que almejam melhorias profissionais. “A colaboração da comunidade platinense é fundamental para alcançarmos as pessoas que trabalham durante o dia e desejam investir em sua educação e assim garantir um futuro promissor”, finaliza.

A Central de Matrículas para o primeiro ano do Ensino Médio noturno no Colégio Rio Branco reforça o compromisso da instituição em proporcionar educação de qualidade de maneira acessível, atendendo às necessidades específicas dos estudantes trabalhadores da região.

Procedimentos para a matrícula

Os interessados em garantir sua vaga no primeiro ano do Ensino Médio noturno podem obter mais informações diretamente no Colégio Rio Branco ou por meio do telefone (43) 3534 – 1166. A equipe educacional está pronta para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de matrícula.