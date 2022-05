Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As baixas temperaturas registradas em todo o Estado, nesta semana, alertam para a vulnerabilidade de muitas famílias. Neste cenário, o Governo do Estado reforça o convite à população para ajudar a amenizar o frio, doando cobertor, casaco e outros tipos de agasalhos, que fazem muita diferença para quem precisa. Para receber as doações, já foi iniciada a terceira edição da campanha Aquece Paraná 2022.

“Vamos levar acalento, carinho e calor às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, fazendo a nossa parte, levando a nossa doação. Vamos todos com a gente aquecer o coração de quem mais precisa”, convida a superintendente de Ação Solidária do Paraná, Cristina Ricordi.

Cobertores e roupas novas ou em bom estado devem ser levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, espalhados pelo Paraná, ou por meio do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições interessadas.

Os municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do chamado “Corredor do Frio”, que engloba o Sudoeste, o Centro-Sul, a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, terão prioridade no recebimento das doações.

Para conferir mais informações e os endereços dos pontos de coleta em cada município, é só acessar o site da campanha www.aqueceparana.pr.gov.br . A arrecadação vai até 28 de junho.

Na edição anterior, mais de 50 mil peças de roupas e cobertores foram arrecadados e encaminhados para quem mais precisa. A realização é do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária. A Secretaria de Comunicação Social e da Cultura e a Defesa Civil ajudam a organizar a campanha.