A MSC Cruzeiros – uma das principais companhias do segmento no mundo – anunciou neste domingo (26) escalas e embarques inéditos em Paranaguá, no Litoral do Paraná, com o navio MSC Lirica, a partir de novembro. O MSC Lirica vai operar itinerários do Porto de Paranaguá para Itajaí, Buenos Aires (Argentina) e Punta del Este (Uruguai).

Assim, o Paraná se juntará a outros portos de embarque já conhecidos no Brasil, como Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, entrando definitivamente na rota turística desse segmento.

O anúncio foi feito pelo diretor-geral da MSC no Brasil, Adreian Ursilli, e pelo secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes, durante o 14° TOP MSC 2023 — evento para agentes turísticos de todo o País a bordo do MSC Seashore.

“Temos um grande potencial de mandar paranaenses e turistas de demais estados para toda a América do Sul. Boa parte dos paulistas, argentinos, uruguaios e paraguaios vai acabar embarcando de Paranaguá. Iremos transformar o Paraná com bons roteiros, bons produtos para ir para as prateleiras dos agentes de viagens”, destacou Nunes, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior no evento.

“Os turistas que passarem por Paranaguá vão desembarcar na cidade-mãe do Paraná, próxima das praias e de Curitiba, no coração da Grande Reserva da Mata Atlântica. Poderão conhecer Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e as ilhas paranaenses”, completou. “Por outro lado, os paranaenses terão uma enorme facilidade, não precisando ir até Santos para embarcar em cruzeiros”.

Esperamos embarcar mais de 10 mil turistas em Paranaguá, além de receber mais de 41 mil turistas em trânsito, sendo 50% de brasileiros e 50% de estrangeiros. Com isso, chegamos a seis portos de embarque no Brasil em 2023/2024”, disse o executivo da MSC. “Teremos 16 saídas de Paranaguá, bem como turistas visitando a região durante toda a temporada”.

A secretária de Turismo de Paranaguá, Maria Ângela Torres, destacou que este momento é um divisor de águas para o turismo da região. “Uma relação que construímos de maneira muito positiva com a MSC para chegarmos até este anúncio. Agora temos que aumentar esta demanda para os próximos anos, porque temos um dos portos mais importantes do Brasil e América Latina”, disse.

No fim do ano passado, o Porto de Paranaguá recebeu o navio de cruzeiros MSC Armonia. A embarcação atracou no berço 215. A parada turística foi um teste para inserir o terminal paranaense na escala fixa das embarcações da empresa.

NAVIO– O MSC Lirica, segundo a companhia, oferece uma experiência centrada em elegância, conforto e hospitalidade. As vistas internas no hall e as vistas panorâmicas do oceano que podem ser vistos das janelas que ocupam paredes inteiras do longe contribuem para uma sensação de espaço descontraído, complementado por uma variedade lounges.

As opções de entretenimento a bordo possuem padrão internacional, como o Teatro Broadway, o Cassino Las Vegas e o futurista Blue Club Disco, até o jogos arcade de realidade virtual e a sala de jogos infantil com tema de piratas.

A academia panorâmica, com sua ampla variedade de instalações esportivas, e o MSC Aurea Spa, com tratamentos de beleza e massagens, são dois ambientes inovadores que ajudam o turista a manter a forma mesmo durante o seu tempo de lazer ou férias.

Também conta com ampla estrutura para famílias e crianças: com parceiros de renome como Chicco, Lego e Namco. O navio oferece áreas de lazer especiais para crianças de todas as idades, incluindo recursos aquáticos.