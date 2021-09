Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A espera terminou. Após longo período provocado pela pandemia da Covid-19, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta terça-feira (31) o resultado do processo seletivo 2020/2021. O resultado estará disponível no site do Núcleo de Concursos e pode ser acessado aqui.

Para evitar congestionamento na rede do NC, o resultado oficial pode ser acessado também pelo app +UFPR, disponível para Android.

A solenidade conta com a presença do reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora, professora Graciela Ines Bolzon de Muniz, da pró-reitora de Assuntos Estudantis, professora Maria Rita de Assis César, da pró-reitora de Graduação e Educação Profissional, professora Maria Josele Bucco Coelho, e do coordenador do NC, professor Alexandre Luis Trovon de Carvalho.

Este ano, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a comemoração dos aprovados será em forma de “banho de lama virtual”.

O processo Seletivo 2020/2021 da UFPR teve 39.696 candidatos inscritos, concorrendo a 5.423 vagas em cursos de graduação e 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. A prova foi realizada no dia 18 de julho, em uma única fase, nas cidades de Curitiba, Maringá, Palotina, Toledo, Jandaia do Sul e Matinhos.