Muitos curitibanos não acreditaram que isso fosse acontecer. Mas o céu na capital paranaense colaborou e ficou sem nuvens, possibilitando ver a Superlua, que surgiu no céu tão amarelada que, em algumas fotos, parecia o sol.

E em boa parte do Paraná está sendo possível ver o fenômeno raro (clique aqui e entenda como ele funciona). Ele acontece quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra na órbita elíptica. Isso faz com ela pareça mais próxima, maior e mais brilhante.