Com os índices da Covid em queda e 79% da população adulta vacinada com segunda dose, Guaratuba, no litoral do Paraná, planeja realizar normalmente o Reveillón à beira mar e o Carnaval na cidade. Tanto que já está licitando queima de fogos, banheiros químicos, camisetas e segurança privada, para ajudar na organização dos dois eventos. Juntas, as licitações devem chegar a quase R$ 900 mil.

A contratação de serviços de queima de fogos e segurança privada e a compra de camisetas (abadás da Guaratubanda) iniciou em outubro. Já o certame para locação de banheiros químicos deve ser iniciada no próximo dia 17. O prefeito da cidade, Roberto Justus, disse ao portal JB Litoral que não se trata de excesso de confiança, de que os números da Covid continuarão caindo até estas datas. Trata-se de uma questão de planejamento.

Se a gente esperar todas as restrições caírem para, então, fazermos a licitação, não vai dar tempo”, explica ele.

A expectativa da prefeitura é alcançar os índices de antes da pandemia, quando 800 mil pessoas desciam a Guaratuba para assistir a queima de fogos à beira-mar. O mesmo para o Carnaval, quando, em média, 400 mil pessoas participavam do Carnaval nas ruas da cidade por dia. O dia mais movimentado é sempre a segunda-feira, quando a cidade promove a Banda de Guaratuba (Guaratubanda), e que no próximo festejo fará 40 anos.

A ideia da prefeitura é manter a mesma programação de todos os anos: pré-carnaval na praia central, trio elétrico nos três dias, camarotes, desfiles de blocos, Guaratubanda na segunda-feira e carnaval infantil.

R$ 900 mil

As licitações somam, juntas, exatamente R$ 885.552,00. A contratação de segurança privada, para ajudar na organização e segurança dos foliões, será o serviço mais caro, com teto de R$ 408.462,65. O segundo mais caro é o de fogos de artifício, que inclui não só o fornecimento dos fogos, mas o serviço de show pirotécnico: R$ 313.863,70. Em seguida vem a contratação de banheiros químicos, ao preço de R$ 163.173,00 e a compra de 5 mil abadás (camisetas multicores, de tecido helanca light e estampa na frente e no verso) para a Guaratubanda, ao custo de R$ 117.000,00.

Pandemia

A cidade tem, por dia, uma médica de cinco novos casos de Covid-19. As internações diminuíram, o que fez a prefeitura desativar o hospital de campanha. A taxa de ocupação do hospital de referência para Covid na cidade está em 40% e, conforme a secretaria de saúde local, está em condições de atender os casos graves que necessitam de internamento no momento. O Centro de Coletas, Monitoramento e Rastreamento para a Covid -19 continuará ativo durante toda a temporada, na Colônia dos Fiscais.

O secretário municipal de saúde, Gabriel Modesto, disse ao portal JB Litoral que os últimos feriados prolongados, em que o litoral recebe muitos turistas, não geraram aumento de casos e internamentos. Olhando para o cenário epidemiológico e para a vacinação, a prefeitura entende que se a curva continuar em queda, é possível realizar os eventos sem maiores problemas.

Guaratuba tem 93% da população adultas vacinada com primeira dose e 79% com esquema vacinal completo. Ainda tem 62% dos adolescentes que receberam primeira dose e 21% do público alvo (profisisonais de saúde, idosos e imunissuprimidos) com dose de reforço aplicada.