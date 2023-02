Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com restrições para veículos pesados, a concessionária Arteris Litoral Sul divulgou, nesta terça-feira (14), o esquema especial de Carnaval nas rodovias que ligam Curitiba ao Litoral de Santa Catarina.

De sexta-feira (17) à Quarta-Feira de Cinzas (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá proibir o tráfego carretas, cegonhas, bitrens, entre outros na Serra do Mar (km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba), em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes:

Sexta-feira, dia 17 | horário proibido: 14h às 22h, no sentido Florianópolis

Sábado, dia 18 | horário proibido: das 06h às 18h, no sentido Florianópolis

Retorno do feriado:

Terça-feira, dia 21 | horário proibido: das 10h às 22h, no sentido Curitiba

Quarta-feira, dia 22 | horário proibido: das 06h às 14h, no sentido Curitiba.

Fluxo

Durante o Carnaval, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 69%, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos – nos dias de maior movimento (sexta e sábado).

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Litoral Sul são:

Sexta-feira, 17, das 11h às 22h

Sábado, 18, das 08h às 18h

Segunda-feira, 20, das 09h às 18h

Terça-feira, 21, das 09h às 15h

Quarta-feira, 22, das 10h às 17h

Trechos de atenção

Trecho da Serra do Mar (BR-376) – trânsito opera com sinalização para restrições. No último dia 06 de fevereiro, a concessionária obteve avanço importante nos trabalhos, o que garantiu a viabilização da operação 24h de duas faixas para cada sentido na região do km 668 ao km 669 – trecho em que se concentram as principais obras. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período de tempo, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

Trecho do Morro do Boi (Balneário Camboriú);

Trecho do Morro dos Cavalos (Palhoça) – trânsito opera com desvio no km 232 – mantendo duas faixas para cada sentido;

Além disso, a grande concentração de tráfego nas proximidades dos municípios – trechos urbanos – pode gerar a diminuição repentina de velocidade, exigindo dos condutores a distância segura para prevenção de acidentes.