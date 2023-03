Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Diante do risco de novos deslizamentos na Serra do Mar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou, no começo da noite desde domingo (12), a rodovia BR-376 foi interditada totalmente nos dois sentidos: Paraná e Santa Catarina, visto o cenário de acumulado de chuva das últimas horas.

Os pontos de interdição serão no km 648 da BR-376, em Guaratuba e no km 01 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa ainda que não há previsão de liberação, a qual dependerá de melhora das condições climáticas.

A Arteris Litoral Sul informa que há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul (PR), no km 633, km 662 e km 671, e no km 1 da BR-101, em Garuva (SC). A concessionária afirm que está acompanhamento o volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376.