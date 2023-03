Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A população do Patrimônio Três Corações, em Ribeirão Claro, está em festa com o rápido andamento das obras de pavimentação com blocos de concreto. A manhã desta terça-feira (28) rendeu elogios para a administração durante a visita do prefeito João Carlos Bonato e da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, acompanhados do presidente da Câmara, Odair do Prado e dos vereadores Vanderlei Luiz de Carvalho, Jessé Dias e Pedro Lourenço Figueiredo.

A pavimentação está sendo realizada pela Prefeitura de Ribeirão Claro com apoio da Câmara de Vereadores e vem buscando levar mais qualidade de vida para a comunidade rural. Por muitos anos, a população sofreu no período chuvoso com barro e em períodos de estiagem com muita poeira.

No mês de abril acontece a tradicional Festa dos Três Corações com cavalgada, rodeio e shows. E nada melhor do que comemorar um evento deste porte com o novo calçamento, melhorando significativamente a infraestrutura do bairro para sediar o evento.

“Estamos buscando promover melhorias para essa comunidade que reivindicava há muitos anos essa pavimentação. Nossa missão é promover qualidade de vida aos ribeirão-clarenses. Vamos continuar lutando por mais investimentos em todas as localidades”, disse Bonato.