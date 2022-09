Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.

O último concurso público do INSS foi realizado em 2015 e perdeu a validade em 2018. Na época, 3,5 mil candidatos foram aprovados para 950 vagas. Segundo levantamento da Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde), o INSS possui um déficit de aproximadamente 23 mil servidores em todo país, entre os cargos de técnico e de analista do seguro social.

Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Por isso é importante se atentar, ao preencher a inscrição, para a cidade da gerência executiva do INSS que a pessoa vai concorrer.

As vagas são para as seguintes gerências executivas:

Rio Branco (AC)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Barreiras (BA)

Feira de Santana (BA)

Itabuna (BA)

Juazeiro (BA)

Salvador (BA)

Santo Antônio de Jesus (BA)

Vitória da Conquista (BA)

Fortaleza (CE)

Juazeiro do Norte (CE)

Sobral (CE)

Distrito Federal (DF)

Vitória (ES)

Anápolis (GO)

Goiânia (GO)

Imperatriz (MA)

São Luís (MA)

Barbacena (MG)

Belo Horizonte (MG)

Contagem (MG)

Diamantina (MG)

Divinópolis (MG)

Governador Valadares (MG)

Juiz de Fora (MG)

Montes Claros (MG)

Ouro Preto (MG)

Poços de Caldas (MG)

Teófilo Otoni (MG)

Uberaba (MG)

Uberlândia (MG)

Varginha (MG)

Campo Grande (MS)

Dourados (MS)

Cuiabá (MT)

Sinop (MT)

Belém (PA)

Marabá (PA)

Santarém (PA)

Campina Grande (PB)

João Pessoa (PB)

Caruaru (PE)

Garanhuns (PE)

Petrolina (PE)

Recife (PE)

Teresina (PI)

Cascavel (PR)

Curitiba (PR)

Londrina (PR)

Maringá (PR)

Ponta Grossa (PR)

Campos dos Goytacazes (RJ)

Duque de Caxias (RJ)

Niterói (RJ)

Petrópolis (RJ)

Rio de Janeiro (RJ)

Volta Redonda (RJ)

Mossoró (RN)

Natal (RN)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Caxias do Sul (RS)

Canoas (RS)

Ijuí (RS)

Novo Hamburgo (RS)

Passo Fundo (RS)

Pelotas (RS)

Porto Alegre (RS)

Santa Maria (RS)

Uruguaiana (RS)

Chapecó (SC)

Criciúma (SC)

Blumenau (SC)

Florianópolis (SC)

Joinville (SC)

Aracaju (SE)

ABCD (SP)

Araçatuba (SP)

Araraquara (SP)

Bauru (SP)

Campinas (SP)

Guarulhos (SP)

Jundiaí (SP)

Marília (SP)

Osasco (SP)

Piracicaba (SP)

Presidente Prudente (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santos (SP)

São João da Boa Vista (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São Paulo (SP)

Sorocaba (SP)

Vale do Paraíba (SP)

Palmas (TO)

Inscrições

A inscrição pode ser feita pelo site da banca de avaliação Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou quem é doador de medula óssea reconhecido pelo Ministério da Saúde pode pedir isenção da taxa de inscrição. É importante se atentar às condições e os procedimentos de inscrição, que estão especificadas no edital, no tópico 6.4.8.

Passo a passo do concurso

O concurso do INSS vai ter provas objetivas e também um curso de formação. As provas objetivas, com duração de 3h30, vão ser realizadas em 27 de novembro. Segundo a organização, a aplicação será em cidades e capitais de todas as unidades da Federação.

Além da prova, o concurso também prevê um curso de formação, que vai ser feito nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

O curso de formação terá a carga horária de até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno. O candidato matriculado receberá auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo.

A avaliação do curso de formação terá prova objetiva, com 120 itens, para julgamento certo ou errado. Também está prevista uma prova discursiva, com duas questões discursivas, a serem respondidas em até 15 linhas, com o conteúdo ministrado.

A nota final no concurso será a soma da nota final das provas objetivas e da nota final obtida no curso de formação. Os candidatos serão listados em ordem de classificação por gerência executiva do INSS, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso.