O Concurso Nacional Unificado (CNU) foi adiado por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A informação foi confirmada em uma coletiva de imprensa realizada pelo Governo Federal nesta sexta-feira (3).

Antes de ser adiado, o CNU estava marcado inicialmente para este domingo (5), em todo o país, incluindo cidades gaúchas que decretaram situação de emergência por causa dos temporais.

Até o momento, foram confirmadas 37 mortes e outras 74 pessoas continuam desaparecidas por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou para o que pode ser o “maior desastre da história” causado pelas chuvas no estado gaúcho. A declaração foi feita em entrevista coletiva na última quarta-feira (2).