Com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, os serviços estaduais e municipais, além dos comércios e instituições, têm horários especiais de funcionamento e dias de recesso nas atividades. O RIC Mais preparou uma lista com o abre e fecha das principais cidades do Paraná para aproveitar os últimos dias para fazer as compras e programar o tão merecido descanso de final de ano.

Confira os horários especiais:

Ceasas

As cinco Ceasas do Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu) estarão fechadas nos dias 25 dezembro e 1º de janeiro. A Ceasa de Curitiba também estará fechada no dia 3 de janeiro de 2022, segunda-feira. Os respectivos mercados atendem normalmente na véspera de Natal, dia 24, sexta-feira, e na antevéspera de Ano Novo, dia 30, quinta-feira.

Já a Administração Central da Ceasa estará em recesso de 24 a 31 de dezembro, voltando no dia 3 janeiro de 2022. Clique aqui e veja o horário de cada unidade durante o final de ano.

Parques estaduais

Os Parques Estaduais do Paraná não irão receber visitantes nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nas demais datas, as Unidades de Conservação funcionam normalmente, até às 17h, fechando apenas nas terças-feiras para manutenção.

A Ilha do Mel, o Parque Vila Velha e os que possuem administração das prefeituras municipais permanecem abertos durante todos os dias, sem fechamento. Apenas os serviços administrativos fecham nas duas datas.

Detran-PR

As unidades de todas as cidades do Paraná devem seguir o mesmo horário de funcionamento, fechando nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. Nos dias 27, 28 e 29 a autarquia funciona normalmente, das 8h às 14h, e retoma o expediente normal no dia 3 de janeiro de 2022.

Entre o dia 29 de dezembro, a partir das 16h, e 3 de janeiro, pela manhã, o portal do Detran-PR estará com alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos sistemas. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o sistema para pagamento do IPVA também estará paralisado para atualização nestes dias. Desta forma, os cidadãos que necessitarem de algum serviço para este ano ainda deverão solicitá-lo ao órgão até o dia 29 de dezembro às 16h.

Bancos

De acordo com a Febraban, com a proximidade das festas de final de ano, o funcionamento dos bancos no período sofrerão algumas mudanças. Na sexta-feira (24), as agências bancárias vão abrir para atendimento ao público em horário especial: das 9h às 11h. No Natal, os bancos não abrirão.

Sobre o Ano Novo, o último dia útil para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro. Já no dia 31 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento e no dia primeiro, as portas estarão fechadas.

Copel

As agências da Copel não atenderão em todo o Estado nas tardes dos dias 24 e 31 de dezembro. Durante estes dias, ficam disponíveis apenas os canais de atendimento do site, Aplicativo Copel, telefone e whatsapp – 41 3013-8973.

Sanepar

As Centrais de Relacionamento da Sanepar funcionarão normalmente até o fim do ano. Porém, nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento presencial será apenas no período da manhã.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

Agência do Trabalhador

Fecha dia 23 de dezembro de 2021 e retorna dia 03 de janeiro de 2022. As Agências do Trabalhador dos municípios seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras.

Biblioteca Pública

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) fecha entre 23 de dezembro e 03 de janeiro, quando retornará com o atendimento normalizado em todos os setores. Até então, apenas os serviços de empréstimo e devolução estavam sendo oferecidos com atendimento no hall da BPP.

Cohapar

A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento a partir de 23 de dezembro e retornam às atividades normais em 3 de janeiro. Serviços de emissão de segunda via de faturas, consulta de débitos, cadastro em projetos habitacionais e consultas de empreendimentos continuam disponíveis 24h por dia pelo site cohapar.pr.gov.br. Após o retorno ao expediente normal, é possível obter atendimento telefônico ou presencial, mediante atendimento prévio, em todos os postos de atendimento da companhia.

Departamento de Polícia Penal

As penitenciárias e cadeias públicas de todo o Estado vão funcionar normalmente em regime plantão durante o recesso de Natal e Ano Novo. Apenas as atividades administrativas se encerram no dia 22 de dezembro e retomam no dia 3 de janeiro. No litoral, onde está ocorrendo o Verão Paraná – Viva a Vida, as equipes foram reforçadas.

Polícia Civil

As delegacias vão atender normalmente, em plantão, exceto as de área administrativa. Os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro – Curitiba) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão durante o feriado. No Litoral, as delegacias atendem a população devido ao Verão Paraná – Viva a Vida, sem interrupções.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Todos os serviços operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná estarão disponíveis para a população, com o policiamento preventivo, ostensivo e regular, atendimento ao trauma em emergência, entre outros, que terão reforço de efetivo durante o feriado, durante 24 horas por dia.

Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia. Somente os setores administrativos das corporações deixarão de funcionar. Estas atividades serão retomadas normalmente no dia 03 de janeiro.

Polícia Científica

Os serviços de medicina legal e criminalística para atendimento a mortes violentas funcionará normalmente em regime de plantão ininterrupto. No Litoral e regiões de maior fluxo de pessoas está sendo reforçado o efetivo operacional nas unidades, principalmente no litoral devido ao Verão Paraná – Viva a Vida.

Compagas

O atendimento presencial estará fechado nos dias 24 e 31/12. Nestes dias, o cliente pode ter acesso à Central de Atendimento pelo 3004-3400 e à agência virtual – Compagas Virtual – pelo site compagas.com.br.

Hemepar

As unidades estarão abertas todos os dias, exceto nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 e 01 de janeiro.

Fomento Paraná

A Fomento Paraná terá o atendimento suspenso somente nos dias 24 e 31/12.

Junta comercial

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) fecha dia 22, às 17h, e retorna dia 3 de janeiro.

Receita estadual

O atendimento ao público nas agências e delegacias da Receita será suspenso a partir do dia 23, retomando as atividades no dia 03 de janeiro.

Procon

Atendimento presencial fecha dia 23 de dezembro e retorna dia 03 de janeiro de 2022. O atendimento online será feito ininterruptamente através deste endereço. Os Procons municipais seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras.

Espaços culturais

A maioria só fecha no dia dos feriados de Natal e de Ano Novo, dando a oportunidade a visitantes e turistas aproveitarem os dias livres para a experiência de ver uma boa mostra.

Cartórios

Os Cartórios de registros e de notas do Estado do Paraná estarão fechados nos dias 25 dezembro e 1º de janeiro em razão dos feriados de Natal e de Ano Novo. Já nos dias 24 e 31 deste mês, o expediente é facultativo (não havendo atendimento ao público pela rede bancária). Após o Ano Novo, o expediente normal é retomado no dia 3 de janeiro.

Curitiba

Shoppings

Alto da XV

Do dia 13 a 23 de dezembro, as lojas e a praça de alimentação do Shopping Alto da XV funcionará das 10h às 22h. Aos domingos, as lojas das 14h às 20h e a praça de alimentação das 12h às 20h. Já na véspera de Natal (24), as lojas e a praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h. No Natal (25), o shopping estará fechado.

Especificamente no Natal (25), as lojas, a Praça de Alimentação do Shopping Crystal das 11h30 às 0h. Já no domingo (26), as lojas vão funcionar das 14h às 20h, a Praça de Alimentação das 12h às 20h. De segunda a quinta-feira (27 a 30), as lojas e a Praça de Alimentação são das 10h às 22h e na véspera de Ano Novo (31), as lojas e a Praça de Alimentação das 10h às 16h.

Mueller

A partir do dia 16, o Shopping Mueller sofrerá algumas mudanças no horário de funcionamento. De 16 a 23 de dezembro, das 9h às 23h para todas as atividades. Na véspera de Natal, das 9h às 18h. No dia 25, o feriado será facultativo para a praça de alimentação e a área de lazer, ficando aberta das 12h às 21h. Lojas ficarão fechadas. No dia 26, a praça de alimentação e lazer das 11h às 22h, lojas das 14h às 20h. Do dia 27 a 30, áreas de alimentação e lazer das 10h às 22h e lojas das 10h às 22h.