O Conselho Municipal de Saúde de Jacarezinho e a secretaria municipal de Saúde realizaram durante a semana passada as pré conferências nas unidades de saúde dos bairros.

O objetivo é chegar na Conferência Municipal de Saúde com alguns dos eixos temáticos já previamente debatidos e com propostas formalizadas.

A Conferência Municipal de Saúde de Jacarezinho acontecerá na próxima quarta-feira (dia 25), devendo definir metas e diretrizes do segmento para os próximos anos.