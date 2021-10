Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Conselho Comunitário de Segurança Pública se reuniu na tarde de quarta-feira (6), no Salão Nobre da Prefeitura de Ribeirão Claro, para discutir medidas de combate à criminalidade. Entre as pautas o Conselho enfatizou a importância de implantar no Município métodos de segurança pública em tempo real, a Muralha Digital – que trata-se de um sistema de câmeras de monitoramento com software OCR. Estes equipamentos dispõem de uma tecnologia avançada que permitem contribuir no combate à criminalidade em pontos estratégicos do Município.

A medida está em estudo porque o sistema que existia foi desativado. Ribeirão Claro tinha entre 2013 e 2016 um sistema de monitoramento ativo implementado, entretanto, a administração anterior, assim que assumiu o governo municipal, desativou todo o sistema de vias públicas, estabelecimentos escolares e rodoviária.

Na oportunidade, o comandante do destacamento da Polícia Militar de Ribeirão Claro, Marzo Ribeiro de Oliveira, reivindicou uma viatura policial com capacidade de atender a demanda na zona rural, pois, os veículos em circulação não atendem as necessidades para chegar aos locais de difícil acesso.

Além disso, o cabo Marzo informou que já conseguiu um celular para facilitar o contato entre Polícia Militar e a comunidade. A delegada de Polícia Civil, Patrícia Taborda, também garantiu disponibilizar um número de WhatsApp para atender a população e dar mais agilidade às solicitações.

E para melhorar a segurança nos bairros, a delegada ainda sugeriu a implantação do Projeto Bom Vizinho, uma responsabilidade solidária para moradores se monitorarem em parceria com a Polícia Civil e Militar.

De acordo com o secretário Municipal de Administração e Finanças e vice-presidente do Conseg, Fábio de Lucca, o município está atendendo, conforme a demanda, as necessidades apresentadas pela Polícia Militar e Polícia Civil. “Uma das metas do governo do prefeito João Carlos Bonato é segurança pública, por isso estamos sempre à disposição”, finalizou Fábio.

Estiveram presentes, o presidente do Conseg, Emoniz Costa dos Reis, o vice-presidente, Fábio de Lucca, a delegada de Polícia Civil, Patrícia Taborda, o comandante do destacamento da Polícia Militar, Marzo Ribeiro de Oliveira, e membros da diretoria, Francisco Carlos Molini, Cintia Chiarotti, Jessé Gonçalves Dias, Rômulo Ribeiro Santana e Celso Gozzi Néia.