A Prefeitura de Ribeirão Claro orienta os munícipes sobre as datas-limite para a limpeza e novas construções no Cemitério Municipal de Ribeirão Claro para a celebração de Finados, no dia 2 de novembro.

As limpezas de túmulos e jazigos podem ser feitas até o dia 01 de novembro (que antecede o feriado). Já as construções e manutenções estão permitidas até o dia 30 de outubro.

A fim de evitar o desperdício de água potável com as limpezas e manutenções, a prefeitura instalará nos próximos dias uma caixa d’água com capacidade para 10 mil litros. O reservatório será abastecido pelo caminhão pipa com água retirada do Jardim Ambiental Salomão Sogayer.

O chefe do Departamento de Obras, Aparecido Antônio Fernandes, ressalta que a instalação da caixa d’água será fundamental para evitar desperdícios. “É uma melhoria que foi pensada para suprir a necessidade do feriado de Finados, mas por fim será fundamental para qualquer período do ano”, comenta.

O Município recomenda que as datas-limite sejam respeitadas e reforça medidas de precaução para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti no combate à dengue, evitando deixar recipientes que acumulem água. Os pratos dos vasos de plantas devem estar com areia e as embalagens plásticas de vasos e flores devem ser retiradas.

O prefeito, João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini destacam a importância da preservação da água potável nesse momento da crise hídrica. “A caixa d’água será uma excelente aliada para evitar o desperdício de água potável. Precisamos preservar e otimizar nossos recursos naturais”, ressalta Bonato.