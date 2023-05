Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A partir desta semana, a Sanepar passa a emitir as faturas de água com código QR Code que permite o pagamento via Pix. O código QR Code estará nas faturas impressas e digitais. O objetivo é facilitar aos clientes o pagamento da conta sem precisar ir a nenhum local: basta usar o celular.

A Sanepar alerta que o código para pagamento via Pix estará sempre na fatura – impressa ou digital. Ele não será enviado de forma separada. Mesmo que o cliente solicite pelo WhatsApp, a Companhia enviará o QR Code numa fatura digital. Os clientes devem estar atentos para não caírem em golpes.

A Sanepar também não pede transferência de dinheiro para conta bancária nem solicita pagamento em espécie. A cobrança de qualquer serviço vem sempre na fatura.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar .