O secretário de estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, voltou a fazer um apelo nesta segunda-feira (4) para que a totalidade da população se vacine. Em entrevista coletiva para a entrega de 390.880 doses de vacinas, ele destacou que 97% da população adulta do estado já recebeu, ao menos, uma aplicação, mas que é importante buscar mais.

“Olha, tem muita gente que não tomou a dose por opinião, mas eu apelo mais uma vez para o bom senso, para a mudança de atitude, para que possamos olhar os números. Contra números, nesse momento, não há argumentos. Nós temos, com a vacina, uma queda enorme do número de pessoas que evoluem mal com a doença”, lembrou o secretário.