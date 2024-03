O município de Jacarezinho anunciou a contratação da empresa WL Pereira Construções LTDA – ME para a construção de duas pontes em aduelas pré-fabricadas de concreto armado. Estes projetos, orçados em R$ 258.418,59, serão executados nos bairros Dourado e Monjolinho, com o objetivo de melhorar significativamente o acesso e a mobilidade rural.

O contrato nº 154/2024 estabelece um prazo de contratação de oito meses e um prazo de execução de quatro meses. A assinatura ocorreu no dia 13 de março e a obra está sob a fiscalização de Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, secretária municipal do Desenvolvimento Urbano.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, José Antonio Costa, teve importante participação na realização deste contrato. Com uma gestão marcada pela responsabilidade e organização administrativa, Costa tem se destacado em seus esforços para melhorar as condições das estradas vicinais que são vitais para os agricultores e moradores da região. “Temos outras duas pontes, no Ouro Grande, em vias de licitar, e nos 100 Alqueires, para elaboração de projeto. Queremos dar continuidade a essas obras também”, revela Costa. Ele lembra que estão adiantadas as tratativas para a pavimentação da estrada rural do Ouro Grande, objeto de reunião do prefeito Marcelo Palhares com o ministro Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, em Brasília. Esse projeto prevê a pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) de um trecho de 3 quilômetros de extensão, beneficiando cerca de 50 famílias que vivem no bairro Ouro Grande, além da comunidade rural do Laranjal e outros bairros vizinhos.

O prefeito Marcelo Palhares expressou seu entusiasmo com este passo adiante: “Estas pontes e pavimentação não são apenas estruturas físicas, elas representam conexões vitais para nossos cidadãos rurais, facilitando o transporte de alunos, da produção, e contribuindo para o crescimento econômico de Jacarezinho”, destaca.

Com a execução desses projetos, os gestores esperam não apenas facilitar o tráfego nas estradas vicinais mas também impulsionar a economia local através do apoio à produção agropecuária.