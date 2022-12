Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Projetos voltados à troca de equipamentos com vistas à economia de energia podem ser inscritos em uma nova chamada pública aberta pela Copel para o financiamento de ações de eficiência energética. As submissões podem ser feitas até o dia 17 de março de 2023, por meio do site da empresa .

Ao todo, são R$ 30 milhões disponíveis para a troca de lâmpadas, eletrodomésticos, maquinário industrial e outros equipamentos movidos à eletricidade, desde que eles substituam similares antigos trazendo ganhos de eficiência no consumo da energia elétrica.

Esgotadas as possibilidades de eficientização do consumo, também poderão ser inscritos na chamada projetos de instalação de sistemas solares para geração própria. Os recursos são do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel.

Podem inscrever-se na Chamada Pública PEE COPEL 006/2022 órgãos do poder público e municípios que queiram tornar mais eficiente sua iluminação pública; e ainda prestadores de serviços públicos e propriedades rurais, áreas comuns de condomínios, clientes comerciais e industriais. Caso haja dúvidas sobre o edital, até o dia 15 de fevereiro o Portal do Proponente aceita pedidos de esclarecimentos.

RESULTADOS– A Copel também publicou nesta semana o resultado da última chamada pública para estes públicos (PEE COPEL 005/2021). Foram selecionados 14 projetos, entre consumidores industriais, residenciais (condomínios) e iluminação pública. Na área de iluminação das vias, tiveram projetos aprovados os municípios de Jandaia do Sul, Mallet, Porecatu, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul. Os consumidores serão convocados no início de 2023 para formalização do instrumento contratual.