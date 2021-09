Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Ribeirão Claro vai ganhar no mês de outubro um minidocumentário do projeto “de coreto em coreto”. A live de lançamento do videoarte do Município será transmitida gratuitamente ao público no dia 05 de outubro às 19h30 no canal “de coreto em coreto” no YouTube.

A iniciativa partiu do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura. O projeto parte do desejo de habitar seis coretos do Paraná com audições de suas histórias, e ressignificá-las em arte no modelo online.

Entre os coretos escolhidos para compor o projeto estão, Ribeirão Claro, Antonina, Astorga, Campina Grande do Sul, Morretes e Porecatu. Durante a transmissão de cada live, além da exibição do videoarte, será apresentado um minidocumentário sobre os coretos das cidades contempladas pelo projeto abordando encontros com as comunidades. Após a transmissão será realizado um bate-papo com convidados locais e a equipe do projeto.

A produção do vídeo, gravado no coreto da Praça Rui Barbosa em Ribeirão Claro, contou com entrevistas de moradores da cidade, narrando histórias vivenciadas no coreto.

Para a secretária Municipal de Educação e Cultura, Daniela Rodrigues Martelini Rahuam, é uma honra que Ribeirão Claro tenha sido escolhida pelo projeto. “Será um trabalho fantástico de resgatar memórias e dividir com as novas gerações o que já foi vivenciado nestes 113 anos, estamos ansiosos pelo resultado. Contamos com a participação de toda comunidade”, comenta Daniela

O diretor do Departamento de Cultura, Gustavo Vian destaca que o projeto além de resgatar histórias já vivenciadas, é um convite para se criar novas narrativas, valorizando o espaço público de forma criativa.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini agradecem a todos os envolvidos pela realização do minidocumentário que vai promover e valorizar a cultura do Norte Pioneiro.