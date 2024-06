Ourinhos, 18 de junho de 2024 – A CPFL Atende – o call center do Grupo CPFL Energia – está com 20 vagas abertas para atendentes de telemarketing em Ourinhos. “Estamos ampliando nossos canais de atendimento e investindo em novas tecnologias para atender cada vez melhor aos nossos clientes. Com essas contratações, esperamos ampliar a diversidade de nosso time e contratar profissionais com novos perfis”, afirma Luiz Henrique Pinto, gerente sênior da CPFL Atende.

As vagas são para modalidade presencial. Portanto, para concorrer a uma das posições, o candidato precisa residir em Ourinhos, além de ter Ensino Médio completo, habilidade com informática e experiência em atendimento ao público. “Vale lembrar que incentivamos o crescimento profissional de nossos colaboradores, e o call center pode ser a porta de entrada para uma carreira consistente no grupo”, completa o gerente.

Os selecionados terão benefícios diferenciados, como parceria com Gympass, para utilização de academias e acesso a aplicativos de bem-estar, programa Nutrir (qualidade de Vida), plano de saúde, seguro de vida, assistência integral ao colaborador (via programa Fale Comigo, da CPFL), Universidade Corporativa e Recrutamento Interno para o plano de carreira, parceria com SESC e SESI, ajuda de custo para creche, ações de final de ano (vale Natal, vale brinquedo e vale material), Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), além dos vales refeição e transporte.

Os interessados devem enviar currículo por e-mail até 28 de junho para vagas_atende@cpfl.com.br ou via WhatsApp 19 99889-6947, com nome, endereço completo e vaga pretendida.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, a maior empresa estatal de energia elétrica do mundo.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.