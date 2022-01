Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina, de 11 anos, morreu em decorrência da Covid-19 na cidade de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, neste sábado (15). A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município como o primeiro óbito pela doença em 2022.

De acordo com o comunicado, a criança tinha comorbidade (paralisia cerebral) e internou na enfermaria do Instituto São José na sexta-feira (14), falecendo na tarde deste sábado.

Essa é a quinta criança que perdeu a vida para a Covid-19 em um intervalo de um mês no Paraná. As vítimas tinham de um a 11 anos.

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) divulga os óbitos por faixas etárias de 0 a 5 anos, 6 a 9 anos e de 10 a 19 anos, o que dificulta a identificação da idade exata das vítimas infantis a partir dos 10 anos.

Por isso, a Banda B optou por fazer um comparativo na faixa etária de 0 a 9 anos. Em 16 de dezembro, o Paraná possuía 36 óbitos de crianças nessas idades, desde o início da pandemia, em março de 2020. No último boletim da SESA, divulgado neste sábado (15), o número chegou a 40, ou seja, um aumento de pouco mais de 11% em um mês.

Mortes de crianças por Covid-19

O boletim da epidemiológico da Covid-19, divulgado pela SESA no dia 23 de dezembro, apontou um bebê de um ano entre as vítimas fatais. A cidade do óbito não foi confirmada.

No dia 28 de dezembro, um menino de nove anos morador de Astorga, no norte do Paraná, morreu vítima do novo coronavírus. Ele ficou sete dias internado em um hospital de Maringá.

No dia 31 de dezembro, foi confirmada a morte de uma menina de seis anos, moradora de Cidade Gaúcha, na região oeste do estado.

Na última segunda-feira (10), uma criança de quatro anos também perdeu a luta contra o Sars-Cov-2. O óbito aconteceu em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Por fim, a menina de Laranjeiras do Sul neste sábado.

Vacinação do público infantil

O Paraná recebeu as primeiras doses de imunizantes da Pfizer destinadas ao público de cinco a 11 anos. O início simbólico da vacinação foi neste sábado em Londrina, na região norte. A primeira criança a ser vacinada foi Isadora Libânio Despensieri, de 6 anos.

Ainda na sexta-feira (14), o Estado enviou o lote de 65.500 vacinas para as 22 Regionais de Saúde em menos de cinco horas. O quantitativo descentralizado representa cerca de 5% da população infantil do Estado, estimada em 1.075 milhão, de acordo com a SESA.

A vacinação seguirá diretrizes semelhantes as dos adultos, sendo iniciada por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, então, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.

Outros municípios do Paraná devem começar a vacinação infantil nesta segunda-feira (17), como é o caso de Curitiba.