No dia em que o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) comemora seus 111 anos de existência , quem fez a festa foi a criançada. Filhos e parentes de bombeiros militares com até 14 anos de idade participaram, na manhã deste domingo (08), de uma espécie de comemoração antecipada do Dia das Crianças. O evento “Um dia de bombeiro” abriu as portas do quartel do Comando-Geral, em Curitiba, para cerca de 200 meninos e meninas. Muitos dos quais têm o sonho de um dia defender as cores da instituição.

“O Corpo de Bombeiros com certeza tem um lugar reservado no coração das crianças. A gente acredita que isso só engrandece a Corporação. Que esse sonho se torne realidade, como se tornou para mim, que tinha essa ideia de ser bombeiro desde pequeno e cheguei ao ápice, que é ser o comandante-geral”, declarou o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior. “Espero que essas crianças também possam chegar nessa realização de sonho e, em não se tornando bombeiros no futuro, que tenham guardado nos seus corações a importância dessa Corporação para a sociedade”.

Futuros bombeiros ou não, os visitantes mirins tiveram uma festa – a primeira com o Corpo de Bombeiros independente, desvinculado da Polícia Militar – regada a muitos lanchinhos e atividades divertidas. Nem a chuva atrapalhou as brincadeiras, realizadas em sua maioria em locais cobertos.

Durante quatro horas, os pequenos puderam aproveitar várias opções de entretenimento – a começar pela pintura dos rostos com temas infantis. Teve cama elástica, perna de pau, cabo de guerra, tênis de mesa e chinelão coletivo para arrancar sorrisos das crianças, dos pais e das mães. Teve ainda jogos de tabuleiro – xadrez, dama, jogo da velha, entre outros.

Mas como era dia de celebrar as crianças e também o aniversário dos Bombeiros, nada melhor do que oferecer atrações que misturassem as duas coisas. Os destaques desse pacote de aventuras foram o bombeirinho de aço e a tirolesa. No primeiro, a garotada encarou uma pista de obstáculos adaptada com desafios típicos dos bombeiros – tinha que colocar inclusive o equipamento de proteção individual (EPI). A conclusão do percurso deu direito até a medalha para os bravos competidores mirins. Na tirolesa, os participantes deslizavam por cima do pátio suspensos em um cabo de aço.

“Eu amo brincar. Achei muito legal a pista de obstáculos, porque a gente aprende a ser bombeiro. Tinha que correr e minha parte preferida foi fazer o salvamento [a vítima, no caso, era um boneco feito com mangueiras]”, contou o David Luiz Cipriano Pombo, de oito anos. A irmã, Tacielly Cipriano Pombo, de 10, concordou com a escolha. “Essa trilha estava muito divertida. Parece que você é um bombeiro”, falou.

Já o Leonardo Schneider, de 10 anos, preferiu mesmo a tirolesa. “Achei tudo muito divertido. Minha brincadeira favorita foi a tirolesa. Dá uma adrenalina quando você está pendurado lá. Gosto de aventura”, definiu ele, que também elegeu o cachorro-quente como o melhor lanche da manhã.

Foi um evento bem organizado, muito bacana. A chuva não atrapalhou. Tenho dois filhos e eles se perderam em meio às brincadeiras, à pintura de rosto. Ficou bem legal. A prova do bombeirinho de aço também foi um negócio que chamou muito a atenção, além da tirolesa”, comentou o capitão Giovanni Raphael Ferreira.