Um crucifixo usado por um padre, que foi baleado durante o assalto, salvou a vida do homem. Um milagre, disse ele!

Jairo Luiz Gusberti é padre da Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Depois que terminou uma reunião na igreja, Jairo foi vítima de um assalto. Durante o ataque, os bandidos dispararam um tiro. A bala tinha direção certa, o peito do padre.

Mas um crucifixo que o homem usava, amorteceu a força do projétil. “Eu fui protegido por Deus, esse é o testemunho que eu quero dar”, contou à Canção Nova.

O assalto

Na noite da última segunda-feira, Jairo levava duas catequistas para casa depois que terminaram uma reunião de assuntos religiosos.

Assim que parou o carro, três bandidos se aproximaram do veículo e assim que o padre parou o carro, um deles atirou.

O projétil atravessou o para-brisa e atingiu o peito do sacerdote. Os bandidos fugiram com o carro da diocese logo em seguida.

“Nasci de novo”

Jairo demorou ainda um pouco para entender o que tinha acontecido.

Socorrido e levado para o hospital, foi lá que o padre percebeu que o crucifixo tinha o salvado.

“Nessa região, a bala pegava parte do coração, parte inferior e também teria perfurado os pulmões. Nasci de novo”, agradeceu o padre.

No hospital, Jairo passou por um procedimento para a retirada do projétil. Ele já recebeu alta e está em casa se recuperando.

O crucifixo usado pelo sacerdote é de metal, e com a força do projétil ficou todo torto.

Rezar pelos assaltantes

Apesar do susto, o padre Jairo disse que vai rezar pelos assaltantes.

“Rezar por estes também que executaram essa operação. Para que o amor de Deus os toque”, concluiu.

Com informações de G1 e Canção Nova