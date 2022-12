Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Curitiba fará nesta sexta-feira (2/12), às 8h30, o envio de 4,2 toneladas de alimentos não perecíveis para as famílias do litoral do Estado que estão desabrigadas em função das fortes chuvas que atingem a região, desde a última segunda-feira (28/11). Por causa do grande número de pessoas desabrigadas e até isoladas, Morretes será o primeiro município a receber doações arrecadadas pela campanha Ajuda Litoral, lançada por Curitiba na quarta-feira (30/11).

Os alimentos serão transportados até o litoral de trem, pela Serra Verde Express, empresa que administra o transporte de passageiros pela centenária estrada ferroviária que liga Curitiba a Paranaguá.

O embarque dos produtos será feito a partir das 7h30, na sede da empresa, no bloco 3, da Rodoferroviária de Curitiba.

Parte dos alimentos desta primeira remessa de ajuda humanitária foi doada pela população curitibana e o restante faz parte do banco de alimentos da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan).

A campanha Ajuda Litoral é desenvolvida pela Smsan, Fundação de Ação Social (FAS) e pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e conta com o apoio das coordenadorias de Defesa Civil de Curitiba e do Estado, que ficará responsável pelo transporte e distribuição aos municípios mais afetados pelas enchentes.