A secretária municipal de Planejamento, Beatriz Sakamoto, a diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Inovação da Prefeitura, Angélica Cristina Cordeiro Moreira, e a coordenadora de Educação do Sistema Regional do Senai, Tatiana Nespoli, recepcionaram na tarde de sexta-feira (12), na Unidade Móvel do Senai, os participantes do curso de Mecânica Automotiva do período da tarde, e no período da noite.

Os participantes contaram com a presença do vice-prefeito, João Luiz Del Col. O curso iniciado hoje, tem a carga horária de 80 horas, 02 turmas de 14 alunos cada e deve terminar no dia 14 de dezembro.

Nos pronunciamentos que se seguiram, Angélica e Beatriz falaram da oportunidade que o município planejou e está oferecendo à população, de se qualificar através de uma das mais respeitadas entidades do país, que é o Senai, de forma gratuita, e que abre campos profissionais relevantes aos alunos.

Angélica falou ainda sobre a “Semana Global do Empreendedorismo”, em que aqueles que após o curso optarem pela abertura de empresa, contam no município com o respaldo da Sala do Empreendedor, que por sua vez através da Prefeitura de Cambará é conveniada à Fomento Paraná, que disponibiliza créditos à quem deseja empreender ou ampliar seus negócios.

Tatiana elogiou o município de Cambará, que ao longo dos anos vem se firmando cada vez mais como parceiro do Senai, lembrando que são poucas as cidades que destinam investimentos como os que vem fazendo a Prefeitura, com o objetivo de qualificar a sua população, e que portanto, os participantes devem valorizar o investimento realizado.

O vice-prefeito João Luiz, parabenizou os alunos pela vontade de querer melhorar os conhecimentos, já que o mercado de trabalho abre mais facilmente às portas para profissionais qualificados.

O objetivo do curso é proporcionar qualificação profissional na realização da manutenção dos sistemas mecânicos e eletroeletrônicos de automóveis leves, seguindo normas técnicas, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho. O instrutor do curso de “Mecânica Automotiva” será Adauto Moraes.

Em 2021, este é o 3º curso do Senai disponibilizado de forma gratuita à população pela Prefeitura de Cambará. Já foram realizados os cursos de Aperfeiçoamento em Soldagem e Curso de Aperfeiçoamento de Manutenção Industrial. Para 2022, já estão confirmados 12 cursos do SENAI para serem ofertados durante o ano todo.